Piero Sandulli nel 1986, da avvocato, difese la Lazio nel processo sul calcioscommesse, nel 2006 presiedeva già la Corte d’Appello durante Calciopoli

Piero Sandulli è giudice e presidente della Corte D’Appello Nazionale, quella che ha respinto il ricorso della Lazio. – confermando quando deciso dal Giudice sportivo – ma che allo stesso tempo ha reso note motivazioni piuttosto dure nei confronti dei granata. Ma chi è Piero Sandulli? Un nome che ricorre spesso nei processi sportivi, e non potrebbe essere altrimenti, ma che ricorre altrettanto spesso anche nelle vicende che riguardano la Lazio. Partiamo dal 1986: il giudice Sandulli, allora avvocato, difese la Lazio nel processo calcioscommesse. La società biancoceleste se la cavò con 9 punti di penalizzazione.

Sandulli, il giudice della Corte Federale anche ai tempi di Calciopoli

Il minimo, per un avvocato, difendere i propri assistiti, se non altro perché di quel club era anche tifoso. “Non ho mai negato nel passato di essere stato tifoso dei biancocelesti e ora ci sono tanti appassionati laziali che temono chissà che cosa proprio perché devo giudicare la Lazio, mentre altri paventano che io possa aiutare la società di Lotito. Non scherziamo”. L’estratto di un’intervista del luglio del 2006 a Il Giornale si riferisce a Calciopoli: Sandulli, nel frattempo diventato membro della Corte Federale, si occupa del caso che ha infiammato quella estate. La Procura aveva sancito la retrocessione della Lazio in B con 7 punti di penalizzazione. La Corte d’Appello ammorbidì questa sentenza: niente retrocessione ma penalizzazione nella massima serie.