Le dichiarazioni dell’avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile sulla questione Lazio-Torino e la sentenza del ricorso dei capitolini

“Udienza perfetta”: questa la definizione utilizzata dall’avvocato biancoceleste Gian Michele Gentile. Al centro della questione il confronto di oggi che ha visto protagonisti il Caf e la FIGC in riferimento alla questione del rinvio di Lazio-Torino ed il ricorso effettuato dai biancocelesti sulla decisione del Giudice Mastrandrea. I capitolini sono fiduciosi secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ed a confermarlo proprio le aprole dell’avvocato: “Siamo stati ascoltati con attenzione. Non abbiamo alcuna fretta, sarà una sentenza delicata“.

Lazio-Torino, biancocelesti fiduciosi per la sentenza

Quanto affermato da Gentile unito al rinvio della sentenza, non è esattamente di buon auspicio per il Toro che, dopo la questione tamponi, resta al centro anche di questa vicenda che coinvolge i capitolini. Questa volta però l’ago della bilancia, tenendo presente il precedente di Juventus-Napoli, sembrerebbe pendere a favore dei granata. Restano quindi tutti in attesa per la sentenza definitiva della Corte d’Appello, prevista per domani, ma potrebbe non finire tutto qua.