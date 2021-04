La festa organizzata da McKennie costa cara anche a Dybala e Arthur: prevista una multa anche dalla Juventus

Non si scampa alla giustizia. Non c’è giustificazione che tenga, nemmeno se di cognome fai McKennie e giochi in Serie A per la Juventus. Ed ora il texano pagherà le conseguenze delle proprie azioni. La vicenda che lo ha visto protagonista riguarda una festa con circa venti invitati nella villa del giocatore bianconero. É stata sufficiente una chiamata di qualche vicino, indispettito a causa del chiasso proveniente dall’abitazione, per far scattare l’allarme. Dopo qualche resistenza iniziale e qualche incomprensione a causa della lingua con la polizia, McKennie si è convinto ad aprire i cancelli lasciando entrare i rappresentanti delle forze dell’ordine.

McKennie, Dybala e Arthur multati anche dalla Juventus

La scoperta? Un numero maggiore di quello consentito all’interno della casa per una festa in piena regola, con i compagni di squadra Dybala ed Arthur, secondo quanto riportato da La Stampa. Come se non bastasse, il tutto è avvenuto alle ore 23.30, quindi oltre il coprifuoco imposto dalle autorità. Il prezzo per una serata in compagnia costerà perciò caro ai tre giocatori della Juve: oltre alle sanzioni imposte dalla giustizia italiana, subentrano quelle del club bianconero, che avrebbe imposto come prima punizione, una multa da pagare. I giocatori coinvolti dovranno essere sottoposti ad alcuni controlli per poter giocare sabato contro il Toro ed i presenti verranno tutti sanzionati. Non il migliore dei modi per prepararsi al derby della Mole.