All’ultimo saluto a Daniel Guerini, ex giocatore delle giovanili del Toro, presenti anche il presidente Cairo, Bava e Federico Cairo

Un ultimo saluto a Danile Guerini, portato via troppo presto da un tragico incidente qualche giorno fa in quel di Roma. Oggi, si sono tenuti i funerali nella Chiesa San Giovanni Bosco, ai quali hanno partecipato in tanti. Tra i presenti, anche alcuni esponenti del Torino, club nel quale ha militato il giovane talento. Primo fra tutti il presidente Urbano Cairo, assieme al figlio Federico, Consigliere di amministrazione ed amico di Daniel Guerini, ed il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Bava.

Daniel Guerini, i funerali a Roma

La folla ha voluto mostrare uno striscione nei pressi della chiesa, contornato da tanti palloncini bianchi e azzurri, i colori sociali della Lazio: “Quando a la sera s’addormiva er monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno…Ciao Daniel”, questa la scritta per l’addio al giovane.