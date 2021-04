Il Tribunale Nazionale ha reso note le motivazioni delle sanzioni inflitte alla Lazio ed a Lotito per il caso tamponi

Il caso tamponi che ha visto coinvolta la Lazio, continua a far discutere. La sentenza ha visto comminare al club 150.000 euro di multa mentre al presidente Lotito una inibizione di sette mesi e ai medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini un anno. Ora sono state rese note le motivazioni di tale sentenza da parte del Tribunale Nazionale: dopo il riscontro delle positività, la palla passa ai medici, essendo la procedura considerata come “riguardante aspetti medici e quindi in una specifica competenza specialistica di natura medica“.

Il Tribunale: responsabilità dei medici

Sul fronte Lotito invece, il Tribunale afferma che non gli possa essere imputata colpa dell’accaduto e che non è dimostrato che il suo ruolo abbia interferito impedendo che le procedure si attivassero. Per il Tribunale quindi la responsabilità è della componente medica e “stigmatizza definendolo paradossale il caso del calciatore Ciro Immobile che dopo essere risultato positivo al controllo del 26 ottobre, proprio in virtù delle gravissime violazioni perpretate ha potuto disputare la gara, entrando in stretto contatto coi componenti della propria squadra e della squadra avversaria in virtù di due tamponi negativi effettuati senza alcuna legittimazione, per poi risultare nuovamente positivo prima dell’incontro di Champions con lo Zenit“.