Le parole del tennista Lorenzo Sonego, vittorioso in finale agli ATP di Cagliari: “Non so cosa devo fare per farmi sponsorizzare dal Torino”

Lorenzo Sonego è un tennista tifoso del Torino e con un passato nel club granata, dal momento che ha militato nei suoi pulcini prima di dedicarsi con profitto alla racchetta. Ha raggiunto, il 10 aprile, la finale nell’ATP in terra rossa di Cagliari e l’ha vinta 2-6, 7-6, 6-4, in rimonta contro Djere. In conferenza stampa, dopo la semifinale, si era lasciato scappare una battuta sulla possibilità che la società di Cairo possa in qualche modo offrirgli un sostegno: “Vorrei essere sponsorizzato dal Torino, ma non so cosa devo fare per riuscirci”.

C’è un caso simile: quello di Bautista Agut con il Villarreal

La domanda a cui ha risposto Sonego partiva da un esempio concreto. Il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut ha firmato, nel luglio 2020, un accordo di sponsorizzazione con il Villarreal, di cui è tifoso e nel cui settore giovanile ha militato fino all’età di 12 anni. Fino alla fine del 2022, Bautista Agut mostrerà lo stemma del club sulla sua maglietta. Lo stesso destino potrebbe anche capitare a Sonego con il Toro. Se solo si trovasse un modo…