Dopo l’inibizione di Lotito e dei medici sociali, la Lazio ha presentato ricorso alla Corte d’Appello per il caso tamponi

La Lazio ha presentato il ricorso alla Corte d’Appello Figc dopo la sentenza di primo grado sul caso tamponi. La notizia era nell’aria, ma nel pomeriggio di oggi – 13 aprile 2021 – è diventata ufficiale. Il Tribunale Federale aveva disposto l’inibizione per 7 mesi del presidente biancoceleste Claudio Lotito e per un anno dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il caso, lo ricordiamo, riguarda anche la partita di andata tra la Lazio e il Torino, nella quale giocò Immobile pur risultato positivo al coronavirus in un test svolto il 26 ottobre.