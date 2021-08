Dazn sarà accessibile agli abbonati anche sul canale 409 del digitale terreste a partire da lunedì 9 agosto

Dazn è arrivato sul digitale terreste, l’emittente televisiva ha lanciato un nuovo canale che si chiamerà Dazn Channel e sarà disponibile al numero 409 del digitale terrestre a partite da lunedì 9 agosto. Nel canale di backup verranno trasmesse solamente le 7 partite di serie A per le quali l’emittente detiene l’esclusiva. Mentre le altre tre partite in co-esclusiva con Sky non saranno visibili sul nuovo canale di Dazn sul digitale terreste. Una novità molto importante per tutti i tifosi delle squadre di serie A arrivata a pochi giorni da Ferragosto e dall’inizio della nuova stagione ormai alle porte.

Dazn: affitto frequenze dal gruppo Cairo per 3 milioni l’anno

Dazn Channel è stato inserito sul Mux Cairo Due, dove sono presenti i canali La7 e La7d. Trasmetterà ad alta definizione 1920 x 1080 H.264, con codifica Nagravision. L’emittente televisiva che si aggiudicata i diritti televisivi per le partite di serie A fino al 2024 per l’affitto delle frequenze dovrà sborsare circa 3 milioni di euro l’anno al gruppo Cairo. L’amministratore delegato di Dazn Veronica Diquattro in un’intervista aveva fatto sapere che il canale backup è stato ideato per gli abbonati che vivono in aree non raggiunte dalla fibra o dal wi-fi.