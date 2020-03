Uefa, l'Europeo rimandato al 2021: manca solo l'ufficialità

Dalla riunione di oggi è emersa la volontà di rimandare l’Europeo al 2021 data l’emergenza coronavirus: manca solo l’ufficialità

L’emergenza coronavirus ha fatto correre ai ripari l’Uefa. Oggi si è infatti svolta una riunione per decidere le sorti dell’Europeo 2020, a serio rischio data la situszione che il mondo sta vivendo. L’incontro avrebbe portato ad un punto di svolta: la competizione sarà rimandata al 2021, manc asolo l’ufficialità. Questè quanto trapelato, dopo la volontà delle varie leghe calcio di proseguire il campionato e chiuderlo. Con i tempi ancora da definire, sarebbe diventato estremamente complicato poter giocare Euro2020. Inoltre il coinvolgimento di diversi Paesi come ospitanti delle varie nazioni qualificatesi, non ha aiutato. Si dovrà attendere un altro anno per poter assistere alla competizione.