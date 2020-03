Quanto chiederebbe l’Uefa per spostare l’Europeo? 300 milioni!

Arriva un’indiscrezione dall’Inghilterra: l’Uefa ha pronto il sì per lo slittamento di Euro 2020, ma le leghe devono farsi carico di 300 milioni di euro

La riunione Uefa in programma di oggi rischia di non raggiungere un epilogo felice. Il nocciolo della questione è infatti lo slittamento dell’Europeo 2020, con i vari Paesi che vorrebbero concludere i campionati senza avere l’acqua alla gola ed avere poi il tempo di prepararsi al meglio per disputare una competizione così importante. Dall’Inghilterra è però arrivata un’indiscrezione secondo cui l’Uefa potrebbe accettare la proposta, a patto che le leghe si incarichino di pagare una somma ingente di denaro (circa 300 milioni di euro).

Molti Paesi vogliono terminare i propri campionati

L’emergenza coronavirus sta mettendo alle strette il mondo anche dal punto di vista sportivo. Tutto resta infatti in stand by per ora. La Lega Serie A, riunitasi ieri, avrebbe deciso di portare avanti quanto emerso dal meeting: la volontà è infatti quella di concludere la stagione e poi pensare a Euro2020. Non è l’unico Paese ad aver scelto di seguire questa linea, ma potrebbe essere il primo a riprendere il campionato. L’Uefa potrebbe però non accettare lo slittamento dell’Europeo.