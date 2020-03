La Lega di A: "I club vogliono concludere il campionato" - Toro.it

Dopo l’Assemblea di oggi è emersa la volontà dei club di Serie A di concludere in maniera regolare il campionato dopo lo stop forzato dovuto al coronavirus

Dopo la riunione di oggi avvenuta in video conferenza, la Lega di Serie A ha pubblicato una nota circa l’Assemblea che si è svolta oggi. Ovviamente al centro della discussione il tema legato al coronavirus e all’emergenza sanitaria. “La Lega Serie A ringrazia tutte le Società per l’impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano”, si legge nella nota. Poi sul campionato, invece: “I Club, infine, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa”, recita la nota.

La Lega chiederà il rinvio degli Europei

Domani, dunque, la Lega cercherà di portare avanti questa posizione con l’Uefa: vuol dire che sarà ancora una volta chiesto lo slittamento degli Europei di calcio, per permettere alla Serie A di terminare, pur in ritardo rispetto alla tabella di marcia.