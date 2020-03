Izzo e Lyanco in campo nella “Quarantena League”: giovedì al via il torneo di Fifa 2020

Le Iene hanno organizzato la Quarantena League, al torneo di Fifa 2020 partecipano anche Izzo, Lyanco: ecco come seguirlo ogni giorno in diretta

In attesa di vedere i vari calciatori di serie A tornare a essere protagonisti in campo, una volta che l’emergenza Coronavirus sarà passata, da giovedì 19 marzo 2020 sarà possibile vederli sfidarsi alla Play Station a Fifa 2020 nella Quarantena League, il torneo organizzato dalla trasmissione Le Iene. Tra coloro che parteciperanno all’iniziativa ci sono anche i calciatori del Torino Armando Izzo e Lyanco, ma anche alcune vecchie conoscenza granata come Alessio Cerci, Ciro Immobile e Davide Zappacosta. L’intento di questa iniziativa è quello di portare un po’ di serenità e qualche sorriso a casa degli italiani.

Quarantena League 2020: i giocatori che partecipano

Come detto in precedenza, tra i protagonisti della Quarantena League ci sono molti calciatori di serie A. Tra color che hanno già confermato la partecipazione troviamo: Ciro Immobile, Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Mario Balotelli, Lyanco, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Sebastiano Esposito, Javier Pastore e Claud Adjanpong.

A loro si aggiungono anche Alessio Cerci e Enrico Brignola (entrambi attualmente in serie B), Enock Balotelli, e una serie di ex calciatori tra i quali Bernardo Corradi, Paolo Cannavaro, Ciro Ferrare e i campioni del mondo del 2006 Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Marco Materazzi.

Quarantena League 2020: dove vedere le partite

Mercoledì 18 marzo, alle ore 14, avverrà il sorteggio della Quarantena League che si terrà tra la casa di Alessia Marcuzzi e quella di Nicola Savino. Il torneo prenderà il via giovedì 19 marzo alle ore 12.00 e proseguirà fino a lunedì 23 marzo, giorno della finalissima.

Tutte le partite saranno commentate da Pierluigi Pardo e dalla Gialappa’s Band: le varie gare si potranno vedere in diretta sul sito iene.it, oppure sui canali Facebook e Instagram della trasmissione televisiva Le Iene.