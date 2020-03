Il Torino torna in ritiro? Finita l'emergenza, Longo può rifare la preparazione - Toro.it

Le società valutano l’ipotesi di organizzare nuovi ritiri ad aprile: per il Torino potrebbe essere l’occasione per rifare la preparazione atletica

Tornare in campo per l’inizio di maggio: è questo l’obiettivo della società di serie A, sottolineato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Certo, ciò potrà avvenire solamente se l’emergenza sanitaria che sta affliggendo l’Italia si estinguerà al più presto, diventando un orribile ricordo. Per far sì che il campionato torni a maggio, oltre ad un rinvio dell’Europeo da parte della Uefa, sarà necessario che il Torino e le altre squadre possano tornare ad allenarsi nelle settimane precedenti: per questo molti club stanno infatti pensando a organizzare delle specie di nuovi ritiri ad aprile.

Torino: Longo potrebbe rifare la preparazione atletica

L’argomento negli scorsi giorni ha portato a una lite tra i patron di Lazio e Juventus, Claudio Lotito e Andrea Angelli, ma i dirigenti delle venti squadre di serie A torneranno a parlarne già questa mattina. Se il Coronavirus lo permetterà, ad aprile anche il Torino potrebbe quindi avere la possibilità (al Filadelfia e non per forza in una località montana come in estate) di correggere gli errori estivi riguardanti la preparazione atletica: Moreno Longo, che nelle scorse settimane aveva denunciato una scorsa condizione fisica della squadra, potrebbe avere quindi la possibilità, insieme al suo staff, di lavorare per alcune settimane senza partite di mezzo focalizzandosi proprio sulla parte atletica, in modo che la squadra possa arrivare al meglio agli eventuali ultimi match di campionato.

Lega serie A: oggi la riunione per la ripresa del campionato

Anche di questo si parlerà nella riunione di Lega in programma quest’oggi, alla quale i presidenti delle varie società parteciperanno in videoconferenza. Qualsiasi decisione dovesse essere presa dipenderà però dall’evolversi dell’emergenza sanitaria: in un momento come questo la priorità deve essere data alla salute pubblica.