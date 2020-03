Lite Lotito-Agnelli sugli allenamenti: Juve contraria alla ripresa - Toro.it

Il caso: nella riunione dei club di Serie A, Lotito e Agnelli avrebbero dato vita a una discussione sulla ripresa degli allenamenti. Ecco cosa è successo

Si naviga a vista. Perché il calcio, per una volta, è davvero in secondo piano rispetto all’evoluzione di una pandemia globale. L’emergenza Coronavirus tiene in stand-by il prosieguo della Serie A. I club si sono riuniti ieri in videoconferenza per ipotizzare una pianificazione per il futuro. Che resta appesa, però, da un lato alle scelte dell’Uefa (su tutte il rinvio di Euro 2020) e dall’altro ai primi risultati dei decreti contenitivi attuati dal Governo italiano. Nel corso dell’incontro, i presidenti di Juventus e Lazio – Andrea Agnelli e Claudio Lotito – hanno discusso piuttosto animatamente riguardo alla eventuale ripresa degli allenamenti.

Lotito-Agnelli, scontro alla riunione dei club

L’ipotesi attualmente sul tavolo è quella riportata su queste pagine: far ripartire il campionato nel fine settimana del 2-3 maggio. Ma ciò implicherebbe riprendere gli allenamenti con il dovuto anticipo. Lotito, spalleggiato da De Laurentiis, avrebbe sostenuto la tesi secondo cui il lavoro settimanale delle squadre non può essere interrotto, nemmeno per motivazioni giuridiche.

Agnelli, contrariato, avrebbe addotto interessi di classifica dietro al pressing dei due patron. Uscita poco gradita dal numero uno biancoceleste. La posizione della Juventus è chiara: i giocatori dovranno stare lontani dai campi fino a che l’emergenza non sarà rientrata