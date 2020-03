Serie A, si riprende il 2 maggio? L'ipotesi della Lega - Toro.it

La proposta sul tavolo della riunione della Lega: riprendere il 2-3 maggio e finire il 30 giugno. Ma l’emergenza Coronavirus non conosce pianificazione

La bozza del nuovo, ipotetico, calendario sarebbe già stata definita nella riunione in videoconferenza che i club di Serie A hanno tenuto ieri. Lo si legge sulla Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle possibilità attualmente al vaglio della Lega (e della Figc) per concludere – con o senza un vincitore – il campionato attualmente sospeso per l’emergenza Coronavirus. Secondo la rosea, la data cerchiata in rosso per un’eventuale ripartenza è il 2 maggio. E l’obiettivo è di giocare da quel fine settimana fino al 30 giugno. Opzione percorribile solo se l’Uefa opterà per il rinvio di Euro 2020.

Coronavirus, Euro 2020 verso il rinvio

Una richiesta formalmente inoltrata sia dall’Italia che dalle altre leghe europee e che i vertici del calcio europeo valuteranno nella riunione del prossimo 17 marzo.

Il tutto, però, dipenderà dallo sviluppo della pandemia. Il picco, secondo gli esperti, ancora non ha raggiunto il nostro Paese, tanto meno il resto d’Europa. Servirà attendere, dunque. E osservare l’efficacia delle misure contenitive attuate dal Governo Conte. Il pallone arriverà dopo. Ma potrebbe tornare a rotolare il 2-3 maggio. Se, e solo se, le condizioni sanitarie lo permetteranno.