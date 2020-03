Quanti milioni di euro perderanno le squadre se la A non ripartisse? - Toro.it

Quasi 700 milioni di euro di perdite: questa la cifra che le squadre non incasserebbero se la Serie A non dovesse ripartire

Ma quanto perderanno le società di Serie A se il campionato fosse annullato vista la grande emergenza che sta attraversando il nostro Paese? Secondo i maggiori quotidiani sarebbe di circa 670 milioni di euro il danno totale se la Serie A non dovesse continuare con le successive tredici giornate. Una serie di voci quelle considerate per arrivare a questa cifra, tra cui i ricavi per i diritti televisivi. Ed è quella che peserebbe maggiormente: andrebbero infatti a mancare nelle casse delle squadre di Serie A circa 425 milioni di euro a causa del terzo di stagione che non si disputerebbe.

Serie A, mancati incassi da biglietti e ricavi commerciali

Non è l’unica voce, anche se è quella che pesa di più. Ci sono da considerare anche i circa 90 milioni, questa la cifra calcolata, per il mancato incasso dei biglietti ma anche per quota di abbonamenti da restituire ai tifosi, che ne hanno diritto.

Non solo, visto che ci sono da aggiungere circa 150 milioni di ricavi commerciali delle squadre che al momento sono ferme per lo stop dei campionati.

Quanto versano Sky e Dazn alle squadre di A?

Sono 973 milioni di euro a stagione quelli versati per i diritti televisivi alle squadre di Serie A. Squadre che annualmente ricevono anche 35 milioni di euro dalla Rai per la Coppa Italia e 371 milioni per i diritti esteri.

Ovviamente quella che la Serie A sta vivendo è una situazione assolutamente eccezionale, vista l’emergenza coronavirus. E potrebbe dar vita ad un contenzioso legale per trovare modo di risolvere la situazione.