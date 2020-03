Champions ed Europa League: slittano le finali. Ecco le nuove date - Toro.it

Oltre all’Europeo 2020, slitteranno anche le finali di Champions ed Europa League a causa del Coronavirus: si giocheranno il 25 e il 27 giugno

L’Uefa è al lavoro in queste ore per far fronte all’emergenza Coronavirus e, dopo aver definito il rinvio dell’Europeo al giugno 2021, è sul punto di annunciare lo slittamento delle finali di Champions ed Europa League. Secondo le indiscrezioni, la ex Coppa dei Campioni dovrebbe terminare il 27 giugno a Istanbul, mentre la seconda competizione continentale (alla quale il Torino ha preso parte fino al terzo turno preliminare) il 25 giugno a Danzica. Il tutto, ovviamente, è subordinato agli sviluppi della pandemia. Ma i vertici del calcio stanno già approntando il possibile calendario per chiudere regolarmente la stagione.