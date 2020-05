Gravina: “C’è chi non vuole ripartire per non pagare i propri tesserati”

Le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina sullo stop allo sport e sulla ripresa non voluta da alcuni presidenti dei club di Serie A

Ospite all’Università di Bologna per il convegno “Lo sport oggi: dall’emergenza alla ripartenza”, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare della ripresa, confermando la sua posizione favorevole ad un ritorno in campo: “So quanti italiani pensano che non si debba giocare: capisco che sarà triste vedere le partite a porte chiuse, ma se riparte l’economia del nostro Paese non può non ripartire una delle sue industrie più importanti.“, queste le parole del presidente della FIGC.

Il presidente FIGC: “La nostra esigenza è la ripartenza”

Continua poi Gravina: “Constatare che nel mondo del calcio alcuni facciano di tutto per non giocare, convinti che così non pagherebbero alcune mensilità ai propri tesserati è stata per me una parentesi di grande tristezza, e lo farò presente. Tutto questo mi ha convinto a portare avanti questa battaglia. La nostra esigenza di ripartenza è consacrata all’interno del nostro dna: ci chiamiamo Federazione Italiana Giuoco Calcio.“, queste le sue dichiarazioni, che fanno presagire la contrarietà di alcuni presidenti verso il ritorno in campo.