Il mondo del giornalismo piange Gianni Minà, scomparso nella giornata di lunedì 27 marzo, a causa di una breve malattia cardiaca. Intanto, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, è in corso la camera ardente per porgere l’ultimo saluto a Minà. Sul feretro è stata posizionata una maglia personalizzata del Toro con il numero 1 e una piccola dedica al giornalista. Come è noto, Minà era tifoso del Toro. Il legame con la squadra e con la città è sempre stato speciale: a Torino, infatti, Minà diede vita al suo primo “giornaletto”, in cui parlava di sport ma anche di politica e di poesie. Con i suoi amici, poi, lo infilava nelle buche in giro per la città.