Le ultime sulle condizioni di Alberto Zaccheroni dopo l’incidente domestico e la delicata operazione alla testa

Alberto Zaccheroni, allenatore del Torino nella stagione di Serie A 2006/2007, ha tenuto in apprensione il mondo dello sport dopo un brutto incidente domestico. Il sessantanovenne originario di Meldola era stato ricoverato lo scorso 10 febbraio all’ospedale di Cesenatico, dopo aver perso l’equilibrio in casa, sbattendo violentemente la testa. I medici lo avevano trovato privo di sensi e hanno poi fatto ricorso all’intervento chirurgico per ridurre l’ematoma conseguente al trauma cranico. A quasi due mesi dall’operazione arrivano finalmente buone notizie per Zaccheroni: le sue condizioni.

Come sta Zaccheroni

I sanitari del reparto di medicina riabilitativa hanno sciolto la prognosi sulle condizioni di Zaccheroni, che dovrà restare in ospedale per altri 60 giorni. Dopodiché l’ex allenatore potrà iniziare il percorso riabilitativo del caso per tornare alla vita di sempre.