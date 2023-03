Per Chinè i responsabili vanno cercati solamente tra chi dirigeva la società, i calciatori potrebbero evitare squalifiche

Il procuratore federale Giuseppe Chinè è in procinto di chiudere l’inchiesta che vede protagonista la Juventus in merito alle “manovre stipendi” compiute nelle due stagioni del Covid. Nei prossimi giorni verranno informati i potenziali incolpati della chiusura delle indagini, infatti sono pronti dei pre-deferimenti” Il quadro che si prospetta è quello in cui verranno incolpati la Juventus e i suoi ex dirigenti, mentre i procuratori dei giocatori coinvolti verranno segnalati alla Commissione agenti sportivi federale.

Processo Juventus: la posizione dei giocatori

Salvi invece i giocatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nello scambio di mail tra i dirigenti bianconeri e i procuratori dei giocatori al centro dell’indagine, la procura federale ha considerato insufficiente il livello di consapevolezza dei giocatori che quindi dovrebbero restare fuori dai deferimenti e non rischiare un mese di squalifica come si preventivava qualche mese fa. La Juventus invece, rischia una maxi multa e “uno o più punti” di penalizzazione. Mentre, per quanto riguarda gli ex dirigenti della “Vecchia Signora” rischiano l’inibizione, che potrebbe essere di “durata non inferiore ai sei mesi”. Infine, a livello di tempistiche è molto probabile che si andrà in giudizio tra fine aprile e inizio maggio, in modo da concludere il percorso giudiziario prima della fine del campionato. Questo per quanto riguarda la giustizia sportiva italiana, poi bisognerà vedere anche la UEFA se vorrà fare qualcosa e cosa vorrà fare.