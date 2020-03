Gravina sul Coronavirus: "Se un giocatore fosse positivo, non escludo stop Serie A" - Toro.it

Il presidente della Figc Gravina sulla Serie A: “Non si può escludere nulla, ma non si possono azzardare ipotesi che non riusciamo a prevedere”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto il punto sull’emergenza Covid-19. E così si è espresso sul pericolo che corrono gli stessi calciatori: “In caso di positività al coronavirus di un giocatore di Serie A, non possiamo escludere la sospensione del campionato”. Parole che raccontano come la situazione sia in costante evoluzione: “Non si può escludere nulla, ma non si possono azzardare ipotesi che non riusciamo a prevedere”