I giocatori del Torino si sono recati a Casa UGI, all’ospedale Regina Margherita, regali per ogni paziente ricoverato

Nella giornata di oggi, i giocatori del Torino FC sono andati in visita a Casa UGI, per visitare i vari pazienti ricoverati nell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il gruppo squadra ha giocato con i bambini regalandoli gioie e sorrisi, così come anche ai genitori dei bambini presenti. La squadra è stata guidata dalla professoressa Franca Fagioli e da Emma Sarlo Postiglione (Segretario generale di UGI Odv) nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti e Hospice Isola di Margherita. Appuntamento consueto che si rinnova tra Torino FC e Casa UGI, segno di speranza e conforto per tutti i pazienti.