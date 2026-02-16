Toro.it

Il direttore di gara di Inter-Juventus ha presentato una denuncia alla polizia postale dopo le minacce ricevute attraverso i social

Messaggi sui social, insulti e minacce di morte. Per questo motivo Federico La Penna, arbitro di Inter-Juve, gara delle polemiche per il secondo giallo a Kalulu e per l’episodio con Bastoni, ha presentato denuncia alla polizia postale di Roma. Sono state avviate le indagini e la Procura è in attesa dell’atto.

Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Associazione arbitri, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà al fischietto: “Quanto accaduto ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Siamo vicini a Federico e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti”.  La Penna, per l’errore commesso sul campo, sarà fermato dall’AIA (si parla di almeno un mese).

La Penna arbitro
La Penna arbitro




TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 16-02-2026

Iscriviti
Notificami
4 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
James71
James71
32 minuti fa

Esatto (infatti l’avevo anche già scritto l’altro giorno) grandissima goduria vederli schiumare rabbia per dei torti arbitrali quando hanno avuto la metà dei loro scudetti solo grazie agli stessi torti arbitrali e spesso pure più clamorosi di quello di sabato eh… 💩💩💩 Infatti fin da quando ero un ragazzo mi… Leggi il resto »

mavafancairo
mavafancairo
53 minuti fa

che grandissima goduria vedere i gobbi infuriati per uno sgarbo arbitrale … chi la fa (per anni e impunemente) dovrebbe aspettarsela … spero che ciò varrà presto anche per quella merd@ filogobba del presiniente della cacariese

Last edited 52 minuti fa by mavafancairo
Berggreen
Berggreen
14 minuti fa
Reply to  mavafancairo

Bastoni è gobbo

Berggreen
Berggreen
56 minuti fa

…ci lasci le penne. Nomen omen.

I giocatori del Torino in visita a Casa UGI