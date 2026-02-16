Il direttore di gara di Inter-Juventus ha presentato una denuncia alla polizia postale dopo le minacce ricevute attraverso i social
Messaggi sui social, insulti e minacce di morte. Per questo motivo Federico La Penna, arbitro di Inter-Juve, gara delle polemiche per il secondo giallo a Kalulu e per l’episodio con Bastoni, ha presentato denuncia alla polizia postale di Roma. Sono state avviate le indagini e la Procura è in attesa dell’atto.
Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Associazione arbitri, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà al fischietto: “Quanto accaduto ha superato ogni limite di civiltà e di sportività. Siamo vicini a Federico e valuteremo ogni possibile azione a sua tutela, come di ogni nostro arbitro oggetto di azioni riprovevoli e penalmente rilevanti”. La Penna, per l’errore commesso sul campo, sarà fermato dall’AIA (si parla di almeno un mese).
