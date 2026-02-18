Toro.it

L’ex attaccante granata ha ricevuta la seconda sospensione dalla Stella Rossa dopo pochi mesi dalla precedente

Nuovo caso disciplinare alla Stella Rossa: Nemanja Radonjić è stato sospeso per la seconda volta in pochi mesi per comportamento non professionale e irresponsabile.

Il provvedimento arriva dopo quello già adottato a novembre, quando il club aveva preso misure analoghe nei confronti dell’esterno offensivo. La società ha scelto la linea della fermezza per tutelare disciplina e immagine, nonostante la prossimità di una partita fondamentale per la stagione del club serbo. Al momento non sono stati comunicati i tempi della sospensione né eventuali ulteriori sanzioni. La situazione resta in evoluzione.

Nemanja Radonjic
TAG:
ultimo aggiornamento: 18-02-2026

Kawasaki77
1 ora fa

Un altro dei pupilli del bonobo.
Seck, Pellegri, Radonjic, pedersen….

