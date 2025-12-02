Il capitano dei neroverdi ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare diverse giornate di campionato

Berardi, il leader del Sassuolo, nell’ultima trasferta di campionato contro il Como ha rimediato un infortunio muscolare che l’ha costretto a uscire dal campo.

L’attaccante italiano è stato sottoposto a diversi accertamenti, e dopo le prime analisi che prevedevano un paio di settimane di stop, sono comparsi nuovi dettagli che potrebbero far slittare il recupero. Berardi al Sinigaglia ha infatti rimediato una lesione di medio grado al flessore della gamba destra. I tempi di recupero sono ancora da definire, ma è verosimile che il capitano del Sassuolo dovrà saltare circa un paio di mesi del campionato, il che lo costringerà a saltare la sfida del 21 dicembre contro il Torino.