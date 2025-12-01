I due uomini, presumibilmente tifosi del Lecce, avrebbero tentato insieme ad altri di raggiungere i tifosi ospiti nel post-partita di Lecce-Torino

Sono stati identificati e denunciati due tifosi del Lecce, che assieme ad un altro gruppetto di tifosi giallorossi, avrebbero tentato un agguato nei confronti di alcuni rappresentanti della tifoseria granata a seguito della partita di ieri tra Lecce e Torino. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Al momento – come comunicato dalla Questura di Lecce – è in corso la valutazione per l’emissione del provvedimento D.A.S.P.O. nei loro confronti.

Cinque fermati, due armati di bastone

L’evento si sarebbe verificato intorno alle 15.30 di ieri, quando la Polizia di Stato, dopo numerose segnalazioni, è intervenuta per evitare che il gruppetto (“presumibilmente di tifosi leccesi”, come si legge nel comunicato) si avvicinasse alla intersezione con la tangenziale Est, da dove sarebbe dovuto transitare l’autobus della squadra ospite per l’incontro di calcio Lecce- Torino appena disputato, e le autovetture dei tifosi del Torino.

Volto coperto, cappuccio e bastone in mano: questa la scena che si è presentata alla polizia, che ha fermato cinque di loro, due dei quali ancora con bastone ancora in mano. Questi ultimi, di 35 e 43 anni, sono stati denunciati.