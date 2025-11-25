La squadra composta dai ragazzi in cura oncologica presso l’ospedale infantile Regina Margherita è stata ospite a Coverciano

Negli ultimi giorni la squadra 100% UGI Torino è stata ospite al Centro Tecnico Federale di Coverciano per un evento all’insegna dello sport, dei valori e della condivisione.

La squadra, composta dai ragazzi in cura oncologica presso l’ospedale infantile Regina Margherita a Torino, è stata inclusa in un’iniziativa inserita dei Progetti Federali dedicati al Sociale fortemente voluti da Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Durante la giornata a Coverciano la squadra ha visitato il museo del calcio ed è scesa in campo per disputare diverse partitelle amichevoli.