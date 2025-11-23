A seguito dei comportamenti tenuti durante il derby della Mole diversi tifosi bianconeri hanno ricevuto il Daspo
Le forze dell’ordine hanno emesso un comunicato per sanzionare il comportamento di alcuni tifosi della Juventus nel corso dell’ultimo derby della Mole tenutosi all’Allianz Stadium. Quattro sostenitori bianconeri hanno ricevuto un Daspo dopo aver mimato con le mani il gesto dell’aereo, ricordando la tragedia di Superga. A seguito di questo provvedimento, i responsabili non potranno più accedere agli impianti sportivi calcistici per un anno.
Notare bene..le forze dell’ordine, NON la società gobba di mer. Da..loro se ne lavano le mani, almeno fino ad oggi..