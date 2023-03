Sono spuntate delle nuove dichiarazioni fatte ai Pm da parte dell’ex segretario generale Lombardo nell’ambito dell’indagine sulla Juve

Nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari per quanto riguarda l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie da parte della Juventus. Si tratta delle dichiarazioni molto importanti e significative che sono state fatte dall’ex segretario generale del club bianconero Maurizio Lombardo (che ha lavorato per ben 9 anni nella Juve) di fronte ai pm della procura di Torino lo scorso 17 febbraio. L’ex segretario bianconero, oggi alla Roma, ha parlato in maniera dettagliata di alcune “società amiche” che hanno fatto da banca per la Juve, così da permettere alla società bianconera di fare plusvalenze. Lombardo a tale proposito ha detto: “Paratici aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre e mi chiamava anche di notte. Alcune società amiche hanno fatto da ‘banca’ per permettere alla Juve di fare plusvalenze. Io custodivo le side letter in una valigetta, sempre con me, anche a casa. Non venivano depositate in Lega, altrimenti con le nuove regole non si poteva registrare la plusvalenza. Tutti i direttori sportivi volevano una recompra, ma non poteva essere registrata la plusvalenza fin tanto che non scadeva la condizione. I dirigenti juventini mi dicevano di tenerle io perché era meglio che non uscissero. Il testo era predisposto da Gabasio, il cui ruolo è cresciuto dopo Marotta, che era più prudente. Dopo di lui non c’era più un’operazione che teneva”.

Lombardo: “L’Atalanta e l’Udinese facevano da banca alla Juve”

L’ex segretario generale della Juve, quando i magistrati gli hanno chiesto delle spiegazioni in merito alla cessione e al riacquisto di Rolando Mandragora, ha dichiarato: “L’Udinese ti ha fatto un po’ da banca; ti ha permesso di fare plusvalenza, immettendo anche la clausola sulla decadenza dalla facoltà di acquisto”. Invece, su altri accordi tra la Juve e l’Atalanta non depositati Lombardo ha detto: “L’Atalanta è stata un’altra banca per la Juventus”. Dunque parole pesanti quelle uscite dalla bocca dell’ex segretario bianconero. Affermazioni che non potevano passare inosservate e delle quali molto probabilmente si sentirà ancora parlare per diverso tempo.