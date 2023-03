È venuto a mancare Roma all’età di 81 anni Gianmarco Calleri ex presidente di Lazio e Torino a causa di problemi cardio-polmonari

E’ scomparso a Roma all’età di 81 anni l’ex presidente del Torino (ma in precedenza anche della Lazio), Gianmarco Calleri. Acquistò la società granata nel 1994 e restò presidente per tre anni, fino al 1997. Durante la sua gestione, il Torino per l’ultima volta finora è riuscito a vincere due derby nello stesso campionato (stagione 1994/1995) ma da segnalare in quegli anni anche la chiusura definitiva del Filadelfia, la cessione dei migliori giocatori per far fronte alle difficoltà economiche del club, la retrocessione in B al termina della stagione 1995/1996 e il successivo nono posto nel campionato cadetto.