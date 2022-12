L’inchiesta sta restringendo sempre di più sulla questione legata agli accordi con i giocatori. Sono diversi i calciatori a rischio stop

Al centro dell’inchiesta che vede coinvolta la Juventus c’è sempre di più la questione legata alla famosa “manovra stipendi”. Infatti, se i magistrati stanno ponendo la loro attenzione sulla questione legata ai bilanci, la giustizia sportiva si sta occupando dei documenti firmati dai giocatori che secondo la procura sono garanzie di “pagamento incondizionato dell’intero stipendio” anche in caso di una eventuale cessione del calciatore. Attraverso questi documenti, rintracciati lo scorso 23 marzo in uno studio legale di riferimento per il club bianconero, la procura ha aperto un altro fascicolo che riguarda i procuratori-agenti che sono stati i protagonisti della trattativa. Dunque a rischiare non è solo la Juve ma sono anche loro. A proposito di rischi, la Juve oltre alla possibilità di poter ricevere dei punti di penalizzazione potrebbe ricevere la squalifica di numerosi calciatori e cioè quelli che sottoscrissero con il club bianconero gli accordi per gli stipendi. Rimane comunque molto probabile il fatto che la fine dell’inchiesta sia ancora molto lontana e dunque c’è la possibilità che le eventuali sanzioni potrebbero sconfinare alla prossima stagione e cioè a quella 2023/2024.