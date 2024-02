Incidente stradale per M’Baye Niang, adesso all’Empoli di Nicola: ecco cos’è accaduto in mattinata in Toscana

Disavventura per M’Baye Niang dell’Empoli. Il calciatore classe 1994, questa mattina intorno alle ore 6:30, è stato coinvolto in un incidente stradale. Il suo suv della Mercedes è finito contro una 600 parcheggiata. Il calciatore non è rimasto ferito, ma le auto sono gravemente danneggiate.

La rinascita in Serie A

Dopo aver deluso con le maglie di Milan e Torino, Niang era finito in Turchia. Poi però, Davide Nicola lo ha voluto nel suo Empoli, per provare a centrare la salvezza. Nelle ultime due gare, contro Salernitana e Fiorentina, ha trovato 2 gol.