Nelle ultime ore si è sparsa la voce della possibile introduzione del cartellino blu nel calcio: è arrivata la precisazione della FIFA

Un’introduzione potrebbe stravolgere il mondo del calcio e il suo regolamento. Nelle ultime ore, soprattutto in Inghilterra, si è parlato della possibilità di aggiungere, oltre agli ormai celebri rosso e giallo, anche il cartellino blu. Questo, verrebbe utilizzato per punire le proteste dei giocatori o falli tattici, e una volta applicato costringerebbe il ricevente a fermarsi 10 minuti, per poi rientrare. Nel caso in cui dovesse essere assegnato due volte, o insieme a quello giallo, esso equivarrebbe a un’espulsione.

La nota della FIFA

Il Telegraph, giornale che aveva reso nota l’indiscrezione, aveva parlato del fatto che l’introduzione sarebbe avvenuta già nella prossima edizione della FA Cup, massimo torneo inglese che mette in competizione squadre di tutte le categorie. L’organo internazionale del calcio, però, ha precisato: “Si desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto “cartellino blu” ai livelli d’élite del calcio sono errate e premature“.