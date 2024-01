I fatti risalgono al 2019, ora le denunce contro l’attaccante sono state ritirate: si è chiusa quest’altra disavventura

Si è chiusa con il ritiro delle querele l’ennesima disavventura fuori dal campo che ha per protagonista Demba Seck. L’attaccante, appena trasferitosi in prestito al Frosinone ma ancora di proprietà del Torino, nel 2019 era stato accusato di aver compiuto un furto nello spogliatoio dello stadio di Massa Lombarda, comune in provincia di Ravenna. Durante la partita tra la formazione locale e il Fossatone Medicina, valida per il campionato di Eccellenza, Seck (che allora era diciottenne e giocava nell’Imolese, squadra a cui era stato ceduto in prestito dalla Spal) si sarebbe introdotto negli spogliatoi e avrebbe rubato 460 euro dai portafogli dei calciatori della formazione ospite e degli arbitri. Almeno sei sono coloro che hanno subito il furto.

Seck: querele ritirate e la donazione alla Scuola calcio

Furto che sarebbe stato scoperto e denunciato al termine della partita, quando i calciatori avevano fatto rientro negli spogliatoi. I Carabinieri che avevano indagato sul caso erano arrivati a Seck analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza di un vicino parco. Ora, come riporta Il Resto del Carlino, le querele sono state ritirate, in alcuni casi dopo che l’attaccate senegalese ha risarcito le vittime del furto. Per ringraziare del ritiro delle querele, che hanno portato il giudice del Tribunale di Ravenna a decidere di non procedere, Seck si sarebbe impegnato a donare palloni e altre dotazioni alla scuola calcio locale.