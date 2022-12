C’è una novità in casa Juve, anche il Collegio Sindacale punta il dito contro la “manovra stipendi” messa in atto dal club bianconero

Un altro scossone in merito alla vicenda che vede protagonista la Juventus e che da diversi giorni sta tenendo banco. Anche il Collegio Sindacale interno del club bianconero ha nel mirino la ”manovra stipendi” messa in atto dalla Juventus. Infatti, come si evince dalla relazione agli azionisti il Collegio si affianca alla posizione di Deloitte. Nella nota riportata da Calcio e Finanza si legge: “Sul punto il Collegio sottolinea che le conclusioni dei citati autorevoli pareri di cui si è dotata la Società e che sono stati presentati non siano condivisibili, nei limiti in cui finiscono per dare prevalenza alla forma degli accordi siglati rispetto alla loro sostanza. Ugualmente non condivisibile appare la ritenuta irrilevanza di tutti gli elementi di fatto emersi dagli atti d’indagine da cui, invece, emerge la volontà di un disallineamento tra gli accordi formalmente stipulati in tempi successivi e la sostanza di un accordo unitario. A ciò si aggiunga che negli stessi menzionati pareri si dà atto della natura ‘complessa e soggettiva’ della lettura e interpretazione degli eventi descritti e non si esclude lo spazio per interpretazioni differenti”.