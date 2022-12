Gli atti sono stati trasmessi alle procure di Bergamo e Genova, ci sono anche altri club sotto osservazione

Come dichiarato ieri dal Ministro dello sport Andrea Abodi, probabilmente il caso Juventus non rimarrà il solo. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, ci sono altre società che paiono coinvolte in operazioni simili, se non analoghe, a quelle dei bianconeri. Non solo per quanto riguarda le plusvalenze, e proprio per questo i magistrati torinesi sono intenzionati a trasmettere gli atti ad altre procure, come Bergamo e Genova, per effettuare le valutazioni del caso. Ci potrebbe essere una reazione a catena.

Le squadre coinvolte

Secondo quanto riportato invece dalla Gazzetta dello Sport, ci sono una serie di club amici, con i quali la Juventus avrebbe condotto: “operazioni di favore, con corrispettivi apparentemente lontani dal fair value” e tali da “sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi”. Questi rapporti potrebbero aver posto in pericolo la “lealtà della competizione sportiva”.