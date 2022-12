Non solo la Juventus, da quanto emerge sono anche altre le squadre coinvolte nel caos plusvalenze, come rivelato dalla lettera di Percassi

Lo scandalo plusvalenze sta investendo in questi giorni la Juventus, ma ci sono anche altre squadre che potrebbero essere coinvolte. Una di queste è l’Atalanta. Infatti il giornalista Stefano Feltri, direttore di Domani, ha pubblicato un tweet con una lettera di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta e figlio di Antonio Percassi. In questo documento (in mano alla Procura), risalente al 30 dicembre 2019, l’Atalanta si impegnava ad acquistare per 3 milioni di euro un giocatore della Juventus entro il 30 giugno 2020, suggerito dalla stessa, in riferimento al trasferimento di Kulusevski in bianconero. Di seguito riportato il tweet con la lettera.