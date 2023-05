La Corte d’Appello del Coni ha pubblicato le motivazioni sul ricorso Juve in merito al filone plusvalenze: in arrivo una nuova penalizzazione

Altro episodio della lunghissima saga che avvolge la stagione della Juventus. I bianconeri, infatti, erano stati penalizzati il 20 gennaio con 15 punti a causa del filone plusvalenze, ma gli stessi le erano stati ridati il 20 aprile dopo il rinvio a giudizio della Corte d’Appello del CONI. Ieri, 8 maggio, la stessa Corte ha pubblicato le motivazioni sul ricorso della Juventus “confermando le responsabilità dei dirigenti di vertice e tutto l’impianto accusatorio, ribadendo l’illecito sportivo e evidenziando una voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”. In questo modo, allora, è quasi certo che i bianconeri riceveranno un’altra penalità, probabilmente ridimensionata rispetto ai 15 punti iniziali, e non potranno più presentare alcun ricorso.

Cosa succede per le coppe europee

Molto difficile anche che la Juventus possa partecipare alle coppe europee nella stagione 23/24. A questo filone, infatti, è da aggiungere anche quello relativo al discorso stipendi, che potrebbe aggravare la pena inflitta alla Vecchia Signora. Ecco allora che potrebbe riaccendersi la speranza Europa per il Torino, che raggiungendo l’8° posto potrebbe augurarsi di giocare la Conference League il prossimo anno. Insomma, tutto è ancora da decidere, ma per evitare rimorsi e rimpianti Juric e i suoi dovranno lottare fino all’ultimo istante.