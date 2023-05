Contro i biancorossi un acceso diverbio tra il tecnico e il difensore: necessario l’intervento del team manager per calmare gli animi

Nella seconda frazione di gioco della gara tra Torino e Monza, precisamente al minuto 56′, Armando Izzo si è reso protagonista di un intervento in ritardo su Vlasic, lanciato verso la porta avversaria. Il tutto è avvenuto a pochi passi dalla panchina di Ivan Juric, che subito dopo il fallo ha invocato a gran voce un provvedimento da parte dell’arbitro Zufferli. Il difensore non l’ha presa bene e si è rapidamente girato verso il tecnico puntandogli il dito. Pronta la risposta del serbo, impegnato in un incessante via vai sulla linea del fallo laterale. A placare gli animi è stato poi Marco Pellegri, team manager granata.

Izzo-Juric, un rapporto incrinato da tempo

Quello tra Izzo e Juric non è mai stato un rapporto idilliaco. Lo dimostrano le dichiarazioni del difensore ex granata dopo il trasferimento in Brianza: “Mi è dispiaciuto andare via in quel modo dal Torino. Ho dato sempre tutto per la maglia, non mi aspettavo quel comportamento da parte di Juric. Lo accetto, faccio il professionista. Ora sono a Monza e sono felicissimo, non vedo l’ora di combattere per questa maglia. Ho trovato davvero un bell’ambiente”. Parole che suggeriscono una presa di posizione da parte dell’allenatore del Toro, che ha di fatto messo fuori dal progetto tecnico il giocatore. Le stesse parole che presagiscono un futuro lontano di Izzo dai colori granata, vista l’incompatibilità con il suo allenatore. Nelle ultime settimane, prima della condanna del Tribunale di Napoli, si erano intensificate le voci di un suo trasferimento definitivo alla corte di Palladino.