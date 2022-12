La società bianconera doveva saldare il debito con il procuratore scomparso il 30 aprile, cifra che ammonta a 13,5 milioni di euro

Secondo i pm che si stanno occupando del caso Juventus, quelli tra il club e il procuratore Mino Raiola, scomparso lo scorso 30 aprile, sarebbero stati rapporti opachi. La Juve aveva un conto da saldare con il procuratore, che secondo quanto riportano le mail inviate da Giorgia Spinelli (Treasury Manager della Juve) a Cherubini, Morganti e Cerrato, ammonta a 13,575 milioni di euro. I pm dichiarano che: “vi è indubbiamente un’opacità dei rapporti tra Juventus e Raiola, sia sotto il profilo patrimoniale che – per quanto non di interesse in questa sede – sportivo (comproprietà di calciatore in capo ad agente sportivo)”.

Il caso Wesley

Mino Raiola si era infuriato per la gestione del suo assistito Wesley. Questo è avvenuto in una telefonata a Manna (responsabile dell’Under 23 e non indagato), nella quale il procuratore contesta la decisione dei bianconeri di vendere il giocatore per liberare uno slot extracomunitario. Il giocatore, si era svincolato dal Flamengo ed era stato tesserato dall’Hellas Verona (estate 2019), prima di passare alla Juventus Under 23 (gennaio 2020).