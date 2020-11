Caso tamponi, Lotito convocato in Procura: sarà interrogato ad Avellino

Oggi la Procura di Avellino interrogherà il presidente della Lazio in quanto persona informata dei fatti

Da diverse settimane in casa Lazio è sorto un vero e proprio caso per quanto riguarda i tamponi. Sulla vicenda la Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta. Quest’oggi il presidente della squadra biancoceleste Claudio Lotito verrà interrogato dagli inquirenti, non come indagato ma come persona consapevole dei fatti accaduti. Si cercherà di fare chiarezza sulla discordanza riguardo ai diversi tamponi risultati positivi che il 6 novembre al laboratorio Futura Diagnostica di Avellino risultarono invece negativi.

Tamponi: Torino-Lazio la partita sotto la lente

C’è ancora da fare chiarezza anche intorno alla sesta giornata di campionato quando si disputò la partita Torino-Lazio. Infatti dopo questo match Immobile, Leiva e Strakosha risultarono di nuovo positivi al Covid-19. Si è parlato nelle scorse settimane della possibilità di una vittoria del Toro a tavolino per 3 a 0 , pista che rimane comunque ancora molto improbabile. Altri scenari possibili potrebbero essere la penalizzazione in classifica o la retrocessione all’ultimo posto. Anche per quanto riguarda queste eventualità è ancora tutto da vedere.