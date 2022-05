Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato dalla fine dello scorso mese di marzo

Arriva una bella notizia da Bologna: Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola ed è potuto tornare a casa. L’allenatore serbo era stato ricoverato lo scorso 29 marzo per combattere una possibile insorgenza legata alla leucemia. In questo mese ha sempre seguito da vicino le partite e gli allenamenti del suo Bologna e presto potrebbe tornare in panchina. A dare la notizia delle dimissioni dall’ospedale è stata la stessa società emiliana: “Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te”.