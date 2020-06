Napoli, dramma Gattuso: è morta la sorella Francesca

All’età di 37 anni, è venuta a mancare Francesca, sorella di Rino Gattuso. Colpita da un malore a febbraio, non ce l’ha fatta

Dramma in casa Napoli. Nelle scorse ore è venuta a mancare Francesca, sorella di Gennaro Gattuso a soli 37 anni. Colpita da un malore il 3 febbraio scorso, era stata ricoverata a Varese per essere operata e poi ricoverata in terapia intesiva. Il tecnico, impegnato nella sfida contro la Sampdoria, appresa la notizia era corso ad assisterla. Oggi è arrivata invece la tragica notizia, mentre si trovava a Castel Volturno per dirigere l’allenamento dei partenopei.

La redazione di Toro.it si stringe attorno al dolore dell’allenatore del Napoli.