Tebas contro Cairo: “Chi voleva fermare la Serie A aveva i propri interessi”

L’attacco di Javier Tebas, presidente della Liga, a chi voleva lo stop della Serie A, nel giorno di ripresa ufficiale del calcio spagnolo

Con il calcio italiano in procinto di ripartire, arriva il via ufficiale invece per quanto riguarda quello spagnolo. Sarà il derby tra Betis e Siviglia a riaprire le danze. E per l’occasione, il presidente della massima serie spagnola Javier Tebas, non ha perso occasione di rilasciare alcune dichiarazioni. In particolare, si è però scagliato contro chi ha portato avanti la volontà di uno stop definitivo della Serie A. “Mi sono preoccupato quando in Italia, alcuni club si sono esposti pubblicamente contro la ripresa. Penso avessero interesse a non riprendere e usavano la situazione sanitaria per dire che non bisognava giocare. Per fortuna la Serie A riprende, e spero che riesca anche ad arrivare in fondo.“, questo quanto riportato dall’Ansa.

Il Toro di Cairo tra i club nel mirino del presidente della Liga

Tra questi club, figura anche il Torino di Cairo, con il presidente che più volte si è espresso a riguardo, cavalcando l’onda dello stop, ma facendo poi marcia indietro. Se il patron granata e Tebas si erano supportati a vicenda sulla questione della Superlega proposta da Agnelli, ora non si può dire lo stesso.

Intanto Tebas ha poi concluso tornando sull’eventualità di un nuovo lockdown: “Non credo ci sarà un nuovo picco del virus che costringa al lockdown in casa. Appena sapremo che non possiamo giocare più, definiremo un piano. É nell’interesse dello sport. Altrimenti alcuni potrebbero ragionare in base al risultato che hanno al momento. Non abbiamo perso un minuto a pensare a cosa succederebbe se non finisse la Liga per qualificazioni alle coppe, retrocessioni e promozioni. Alcuni club hanno provato a parlarne, ma ora non è il momento.“