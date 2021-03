Daniel Guerini è morto in un incidente stradale a Roma a 19 anni, a gennaio era stato ceduto dal Torino alla Lazio

E’ morto a Roma, in un incidente stradale all’età di 19 anni, Daniel Guerini, trequartista della Primavera della Lazio che ha militato per diverse stagioni anche nel Torino. Il fantasista era a bordo di una Smart For Four che, intorno alle 20, ha avuto un frontale con una Mercedes Classe A: le cause dell’incidente non sono ancora state definite. Nell’auto con Guerini c’erano anche due suoi amici coetanei che sono rimasti feriti nell’incidente.

Guerini al Torino fino a gennaio

Guerini aveva esordito con la Primavera del Torino nel 2018, quando ancora militava con l’Under 17, al Torneo di Viareggio. Poi era stato ceduto in prestito per un paio di stagioni per tornare in granata a inizio anno: era sceso in campo nelle prime giornate e aveva anche segnato un gol nella partita di andata di questo campionato contro la Lazio. A gennaio era stato ceduto a titolo definitivo al club biancoceleste e domenica era sceso in campo nel finale di Lazio-Torino 3-0.