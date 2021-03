L’Uefa vuole eliminare l’attuale modello del fair play per applicarne uno nuovo da far entrare in vigore entro la fine del 2022

La parola “fine” si avvicina sempre più per il fair play finanziario come lo conosciamo adesso. La crisi economica, peggiorata esponenzialmente con l’arrivo del Covid ah colpito tra i tanti settori anche quello del pallone, che rischia di arrivare ad un punto di non ritorno. L’Uefa ha perciò pensato ad una soluzione che possa impedirlo e che riguarda proprio l’attuale sistema del fair play finanziario. Già bloccato la scorsa stagione a causa dei problemi sopraggiunti per il Covid, potrebbe ora sparire definitivamente per lasciare spazio ad una nuova soluzione, da far entrare in vigore entro il 2022.

Uefa, pronto il nuovo regolamento basato sulla limitazione degli sprechi

“Evitare gli sprechi” è il monito su cui si baserà la nuova proposta del massimo organo del calcio europeo. Domani si terrà un’assemblea che coinvolgerà il Parlamento UE proprio per spiegare le motivazioni che hanno spinto la voglia di cambiamento ad emergere. Il progetto prevede di creare un nuovo regolamento diverso da quello entrato in vigore nell’ormai lontano 2010, che si baserà sul come far spendere ai club lo stretto necessario evitando un dispendio delle risorse.

Uefa, tra le soluzioni, il salary cap per stipendi e commissioni

Gli stipendi dei calciatori continuano ad incrementarsi così come le commissioni. Si è perciò pensato di utilizzare un salary cap, un tetto massimo sia per i salari che per i trasferimenti, già presente in altri sport, che comporta anche il versamento di una percentuale da distribuire nel sistema. Ci sarebbe poi un aumento delle sanzioni economiche a discapito invece di quelle sportive, che verrebbero diminuite. Il rischio in cui l’Uefa incorre è uno scontro a muso duro con i club, evitabile con il dialogo. Alcuni Paesi si sono già messi all’opera con restrizioni, come Spagna e Germania.