Il club di Lotito ha comunicato di voler impugnare la sentenza, ma anche la stessa Procura si rivolgerà alla Corte Federale

Dopo la sentenza che ha visto la Lazio evitare, come si pensava alla vigilia, punti di penalizzazione in campionato per la famosa vicenda tamponi, il club biancoceleste fa sapere tramite una nota che procederà al ricorso in Appello per quanto deciso dalla Procura Federale quest’oggi. Non solo: perché pochi minuto dopo la comunicazione della società capitolina, è arrivata una nota della Procura, la quale ha a sua volta annunciato un ricorso, pur ritenendosi soddisfatta della conclusione della vicenda. “La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e 150 mila euro di multa per la Società, comunica che impugnerà in appello queste decisioni”.

Tamponi Lazio, ricorso anche della Procura

L’intenzione della Lazio, dunque, è quella di avere una nuova diversa sentenza. Lotito dovrà però fare i conti con il ricorso della Procura stessa, che in una nota ha comunicato che “relativamente alla sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale sul procedimento relativo alla Lazio, la Procura Federale, nella persona del Procuratore Federale Giuseppe Chiné, pur soddisfatta della tenuta dell’impianto accusatorio, rende noto che, non appena saranno pubblicate le motivazioni, farà appello alla Corte Federale poiché le sanzioni irrogate non rispecchiano in pieno quelle richieste dinanzi al TFN”.