L’ex difensore dell’Inter, Mauro Bellugi, è morto a 71 anni: a dicembre aveva subito l’amputazione delle gambe a causa del covid

Il calcio è in lutto: è morto Mauro Bellugi. L’ex difensore dell’Inter, ma anche di Napoli, Pistoiese, Bologna e della Nazionale, si è spento a 71 anni. Gli sono state fatali le complicazioni dovute al contagio da coronavirus, che lo aveva colpito a novembre. Ricoverato, aveva dovuto subire l’amputazione delle gambe. Ma non è bastato quello per salvarlo.