Svolta nel caso giudiziario che coinvolge la Roma e l’ex direttore sportivo (anche del Torino) Gianluca Petrachi

Il licenziamento di Gianluca Petrachi dalla Roma non avvenne per giusta causa: lo ha stabilito il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso dell’ex direttore sportivo giallorosso (ma anche del Torino). Ora la società capitolina – che può ricorrere in appello – è stata condannata al risarcimento dei danni, che contano sia le mancate retribuzioni sia il danno d’immagine. Si tratta, al momento, della fine del primo round di una vicenda iniziata nel luglio 2020, con la notifica del licenziamento al dirigente salentino.